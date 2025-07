Ucraina è gelo tra Trump e Putin

La scena internazionale è nuovamente in fermento, con Donald Trump che cambia rotta sull'Ucraina in maniera sorprendente. Dall'apparente umiliazione di Zelensky alla sospensione delle armi, tutto si è evoluto in pochi giorni, culminando in una telefonata con Putin che ha scosso gli equilibri. Trump, infiammato, ha commentato con durezza: "Putin è gentile ma inutile". Ma cosa ci riserva il futuro di questa intricata partita geopolitica?

Sembra una vera e propria inversione di marcia quella di Donald Trump sull'Ucraina. Dall'umiliazione del presidente Zelensky alla Casa Bianca fino alla decisione di sospendere l'invio di armi a Kiev sono passati pochi giorni. In mezzo una telefonata con Putin che non è piaciuta affatto al presidente americano che sognava una pace in 24 ore. Così, davanti ai giornalisti, il tycoon ha tuonato: "Putin è gentile ma inutile. Dice un sacco di stupidaggini - per usare un eufemismo - e sta uccidendo troppe persone". Ragion per cui il presidente statunitense starebbe pensando a nuove sanzioni a Mosca o dazi ai Paesi che sostengono l'invasione russa.

