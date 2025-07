Il generale Battisti | La Russia vuole logorare l'Ucraina Zelensky? Gli consiglierei ritirata tattica

Il generale Giorgio Battisti, ex comandante della NATO, analizza la strategia russa e offre un consiglio cruciale a Zelensky: una ritirata tattica potrebbe rivelarsi la mossa più saggia per l’Ucraina. Con la guerra che si protrae, le decisioni sul campo sono decisive per il futuro. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta e come potrebbe influenzare il conflitto? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le analisi esclusive.

Il generale Giorgio Battisti, già comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO: "Se fossi il Capo di Stato Maggiore ucraino suggerirei a Zelensky di ripiegare su posizioni difensive più solide. In questo modo si guadagnerebbe tempo, si proteggerebbero le truppe e si potrebbe sperare in un mutamento della situazione internazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

