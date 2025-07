Rifiuti e microplastiche alla foce del Tevere | arrivano 900mila oggetti galleggianti

Un dato che restituisce in modo chiaro e allarmante la portata dell'inquinamento causato dai rifiuti plastici nelle nostre acque. La scoperta di oltre 900.000 oggetti galleggianti alla foce del Tevere rappresenta un grido d'allarme sulla crisi ambientale che rischia di compromettere l'intero ecosistema marino e la qualità della vita. È il momento di agire con decisione per tutelare il nostro fragile patrimonio naturale.

9 luglio 2025- Oltre novecentomila oggetti, per lo più in plastica, hanno attraversato le foci del Tevere in un solo anno per disperdersi nel mar Tirreno. È quanto emerge dal monitoraggio congiunto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Università Roma Tre, che ha rilevato il flusso di macrolitter – rifiuti galleggianti superiori a 2,5 cm – nei due rami terminali del fiume. Un dato che restituisce in tutta la sua gravità l'impatto ambientale del principale corso d'acqua della Capitale, che sfocia proprio sul litorale di Fiumicino, con effetti diretti sulla costa e sulla salute dell'ecosistema marino.