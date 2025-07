Pedullà rivela | Facile dire che si può risolvere con Calhanoglu La verità è che l’Inter farebbe questa cosa

Alfredo Pedullà svela il retroscena: mentre molti pensano che la soluzione per Calhanoglu sia semplice, l’Inter ha in realtà un piano diverso. La verità è che i nerazzurri potrebbero cedere il centrocampista turco al Galatasaray per circa 25 milioni di euro, aprendo nuovi scenari di mercato e di strategia. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fornito aggiornamenti significativi sulla situazione di Hakan Calhanoglu nell' Inter attraverso un video sul suo canale YouTube. Secondo Pedullà, l' Inter sarebbe disposta a cedere il centrocampista turco al Galatasaray per una cifra di circa 25 milioni di euro, con l'aggiunta di 3-4 milioni di euro in bonus. L'Inter, infatti, non vuole tirare troppo la corda in una situazione già molto complicata, soprattutto dopo le tensioni legate alla finale di Champions League.

