Berlusconi | Ius scholae? Momento sbagliato Tajani è bravo ma bisogna guardare avanti

Pier Silvio Berlusconi, emozionato e lucido nonostante le sfide, ha presentato i palinsesti Mediaset 2025/2026 con entusiasmo. Tra salite e cadute, il suo pensiero vola al padre Silvio, esempio di coraggio e visione, e invita tutti a guardare avanti, oltre i momenti difficili. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale mantenere la rotta verso il futuro, perché solo così si costruiscono nuove opportunità e successi duraturi.

È un Pier Silvio Berlusconi emozionato, provato nel fisico ma lucido nelle idee, quello che ha aperto la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 20252026. «Ho perso nove chili», ha spiegato, «dopo una caduta ho dovuto smettere di allenarmi e ho iniziato a mangiare meno. Anche il professor Zangrillo mi ha detto che così sono dimagrito troppo». Ma è parlando del padre Silvio Berlusconi che si lascia travolgere dall’emozione: «Lo apprezzo più adesso di prima. Oggi avrebbe fatto di tutto per fermare le due follie: la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. Non si sarebbe fermato davanti a nulla». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Berlusconi: “Ius scholae? Momento sbagliato. Tajani è bravo, ma bisogna guardare avanti”

In questa notizia si parla di: berlusconi - scholae - momento - sbagliato

Ius scholae, Tajani: «Non ho fatto marcia indietro». La Lega: «Non passerà mai». Il caso sui dubbi di Marina Berlusconi scuote Forza Italia - Nel tumulto politico italiano, Tajani riafferma il suo impegno sulla riforma della cittadinanza, mentre Lega e Forza Italia si confrontano su posizioni contrastanti.

A chi propone di regalare la cittadinanza italiana con lo "ius scholae", rispondo che la mera frequenza scolastica, seppur di 10 anni, spesso non comporta l'acquisizione reale di conoscenze e competenze. Come testimoniatomi da numerosi docenti (ultimo cas Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: Ius Scholae? Non è una priorità . Non escludo un futuro in politica; Eccolo! Pier Silvio Berlusconi: Non escludo mio futuro in politica. Tajani? Gli serve squadra nuova. Ius sc...; Berlusconi clamoroso: Lui? Guardiamo avanti, caos nel centrodestra. Di chi parla.

Pier Silvio Berlusconi: "Ius Scholae? Non è una priorità. Non escludo un futuro in politica" - Nella serata di ieri, martedì 8 luglio, sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2025/2026 alla presenza dell'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, che a margine d ... Scrive msn.com

Pier Silvio Berlusconi: "Ius scholae non è priorità. Discesa in campo? Non la escludo in futuro" - Però è falso che Tajani porta avanti lo Ius scholae seguendo indicazioni di me o Marina”. Lo riporta adnkronos.com