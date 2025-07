Milano uomo accoltellato per rapina in viale Fulvio Testi In ospedale | rischia la vita

Una notte drammatica a Milano: due fratelli sono stati vittime di un'aggressione violenta e una coltellata in viale Fulvio Testi, lasciando uno di loro in condizioni critiche. L'episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte, solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza nella cittĂ . La Questura indaga per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi di questa vicenda sconvolgente.

Due fratelli sono stati aggrediti poco dopo la mezzanotte da un gruppo di tre giovani alla fermata dal tram in viale Fulvio Testi a Milano. I tre hanno cercato di strappare loro un borsello e uno dei due aggrediti ha ricevuto una coltellata alla schiena. L'uomo, 32 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, uomo accoltellato per rapina in viale Fulvio Testi. In ospedale: rischia la vita

In questa notizia si parla di: milano - uomo - viale - fulvio

Milano, 15enne violentata da un uomo di 30 anni: l’invito in discoteca e gli alcolici bevuti al bar, poi in auto scatta l’aggressione - Un tragico episodio di violenza sessuale ha scosso Milano: un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver aggredito una ragazza di 15 anni.

Milan, man stabbed for robbery in viale Fulvio Testi: it's serious (orig.: Milano, uomo accoltellato per rapina in viale Fulvio Testi: è grave) #WORLDNEWS #man #Milan, #stabbed #robbery #for ? Vai su X

Ex parĂ , viveva a Rescaldina, in provincia di Milano e per anni ha insegnato batteria alla scuola di musica di Legnano Vai su Facebook

Uomo accoltellato per rapina a Milano, grave in ospedale; Milano, uomo accoltellato in viale Fulvio Testi al confine con Sesto, grave in ospedale; Gang circonda due fratelli per rapinarli alla fermata del tram e ne accoltella uno.

Milano, accoltellato sul tram per una rapina: grave un uomo di 32 anni - Due fratelli sono rimasti vittime di una violenta aggressione in viale Fulvio Testi a Milano, poco dopo la mezzanotte: tre i rapinatori che, per un borsello, non hanno esitato ad usare il coltello ... Secondo msn.com

Milano, aggressione in viale Fulvio Testi: in tre tentano di rapinare un 32enne, lui reagisce e lo accoltellano alla schiena: è grave - A far partire il fendente sarebbe stata la reazione della vittima al tentativo di rubargli il borsello. Si legge su informazione.it