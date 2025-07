La Juve piomba su Adeyemi | il Borussia apre alla cessione i costi dell' operazione

La Juventus si prepara a fare un grande colpo: Adeyemi, il talento tedesco del Borussia, potrebbe presto approdare in bianconero. Dopo un anno di tentativi sfumati, l'operazione sembra ora più vicina grazie alla disponibilità del club tedesco a cedere l’attaccante, con i costi dell’affare ormai delineati. La partita amichevole del 10 agosto potrebbe essere la chiave per siglare l’accordo e dare nuova linfa all’attacco juventino.

L'attaccante tedesco era nel mirino dei bianconeri già un anno fa, ma non se ne fece nulla: l'amichevole del 10 agosto potrebbe essere l'occasione giusta per trovare l'intesa.

