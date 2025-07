I risultati del torneo di tennis a Porto Santa Margherita con 62 partecipanti

A Porto Santa Margherita di Caorle si è appena concluso il vibrante torneo di tennis di quarta categoria, con ben 62 partecipanti pronti a sfidarsi sul campo. Sotto la guida sapiente di Andrea Giulio Nocentini e la supervisione di Tiziano Nocentini, il torneo ha regalato emozioni e grandi performance. Nel maschile, Antoine Francois Lopez Ferrer del Montecchia di Padova ha trionfato al tight tie-break nella finale, lasciando il pubblico senza fiato.

