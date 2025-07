Calciomercato Inter tra i profili per sostituire Calhanoglu c’è Rongier! Il francese possibile piano B

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: tra i profili più caldi per sostituire Calhanoglu spunta Rongier, il centrocampista francese. Un piano B strategico per rinforzare la mediana e mantenere alta la competitività della squadra. La ricerca nerazzurra si intensifica, pronta a sorprendere i tifosi con mosse decisive. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto del centrocampo interista e definire un futuro all’altezza delle aspettative.

per il centrocampo. Per il calciomercato Inter, il club nerazzurro è attivamente alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro sta considerando diverse opzioni per colmare il vuoto a centrocampo. Una delle soluzioni più recenti emerse, secondo Sky Sport, è quella di Valentin Rongier, centrocampista dell’ Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dall’emittente, Rongier è stato proposto all’Inter come possibile rinforzo, nel caso in cui l’ Inter dovesse perdere il regista turco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tra i profili per sostituire Calhanoglu c’è Rongier! Il francese possibile piano B

