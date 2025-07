Mi ha fatto malissimo Antonella Clerici la rivelazione su Gigi D’Alessio e la decisione sulla tv

Antonella Clerici, da sempre simbolo della televisione di casa nostra, ha scosso il mondo dello spettacolo con parole sincere sulla recentissima decisione di Gigi D’Alessio di passare da Rai a Mediaset. La conduttrice ha rivelato emozioni profonde, rivelando quanto questa scelta abbia avuto un impatto anche sul suo cuore e sulla sua carriera. Una confessione che apre uno squarcio sulla complessità e le emozioni dietro le quinte dello showbiz italiano.

Il passaggio di Gigi D’Alessio da Rai a Mediaset è stato un piccolo terremoto per gli equilibri televisivi della prossima stagione, ma ha lasciato anche uno strascico emotivo non indifferente. A parlare con franchezza della vicenda, per la prima volta, è stata Antonella Clerici. La conduttrice, da anni volto amato della Rai e protagonista su “The Voice Senior” e “The Voice Kids”, ha rotto il silenzio proprio mentre si gode la copertina del nuovo numero della rivista Chi, rivelando quanto la scelta dell’amico l’abbia ferita. “La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi”, ha confessato la Clerici, senza nascondere una punta di amarezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - gigi - alessio

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

Antonella Clerici rivela a "Chi" di aver preso malissimo l'addio di Gigi D'Alessio a #TheVoice: "l'ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia" Poi su #Jukebox: "nessun dispetto ad Amadeus, è un programma Rai. L’avrebbe potuto condurre chiunque" #AscoltiT Vai su X

La musica torna a suonare! Arriva The Voice of Italy in formato kids #TheVoiceKidsIt #AntonellaClerici Loredana Bertè Gigi D'Alessio Clementino Arisa #RadiocorriereTv bit.ly/3Z13XJy Vai su Facebook

Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus. Lucio; Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus. Lucio; Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus».

Antonella Clerici: “Gigi D’Alessio via da The Voice una doccia fredda. In Rai mi danno per scontata” - Antonella Clerici tornerà in Rai anche nella prossima stagione televisiva: "Quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata" ... Scrive fanpage.it

Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus» - Antonella Clerici si gode l'estate fuggendo dalla calura italiana destinazione Normandia, dove trascorrerà i prossimi due mesi. Secondo msn.com