Carola Rackete lascia il Parlamento Europeo

Carola Rackete lascia il Parlamento europeo, ponendo fine a un impegno dedicato al cambiamento e alla giustizia. La sua decisione segna un momento di riflessione e rinnovamento, mentre si concentra su nuovi progetti e sfide personali. Con un passato di battaglie per i diritti umani e l’ambiente, Rackete si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sua scelta testimonia la passione per un futuro migliore e l’impegno in prima linea.

L’eurodeputata di De LinkeLeft Carola Rackete lascia il suo seggio al Parlamento europeo. Lo annuncia il gruppo The Left porgendo “un sentito saluto all’eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni “. “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo – afferma Rackete in una dichiarazione -. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carola Rackete lascia il Parlamento Europeo

In questa notizia si parla di: rackete - carola - lascia - parlamento

Carola Rackete si dimette da eurodeputata. The Left: “E’ la nostra eroina” - Carola Rackete, l'eroina della Sea Watch, ha deciso di dimettersi da eurodeputata per la Sinistra, lasciando alle spalle una stagione di impegno e battaglie.

Carola Rackete si dimette: finalmente fuori dal Parlamento. Speriamo non torni a speronare le motovedette italiane https://lavocedelpatriota.it/carola-rackete-si-dimette-finalmente-fuori-dal-parlamento-speriamo-non-torni-a-speronare-le-motovedette-italiane-1/ Vai su X

Qual era la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra sul processo (politico) a Salvini? Qualcosa del tipo “non bisogna sottrarsi alla giustizia?” #salis #ilariasalis #immunità #europe #europa #ue #parlamentoeuropeo #ungheria #avs #alleanzaverdisinistra Vai su Facebook

Carola Rackete lascia il Parlamento europeo: l’ex capitana Sea Watch si dimette; Carola Rackete lascia parlamento europeo: annunciate dimissioni; Carola Rakete: Lascio il parlamento per concentrarmi sull'azione contro i responsabili della crisi climatica.

Carola Rackete lascia il Parlamento Europeo - L'eurodeputata di De Linke/Left Carola Rackete lascia il suo seggio al Parlamento europeo. lapresse.it scrive

Carola Rackete si dimette: l'ex comandante della Sea Watch lascia il Parlamento europeo - Nata nel 1988 a Preetz, nella Germania settentrionale, Carola Rackete era capitana della nave Sea Watch 3 quando, nel 2019, sfidò il governo Conte e l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini ... Lo riporta tg.la7.it