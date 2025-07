Incendio in un appartamento | scoppia il caos

In un attimo, l’incendio in via Ettore Corcioni ha trasformato una tranquilla serata in un momento di puro panico ad Aversa. La nube di fumo si levava alta nel cielo, mettendo in allerta tutta la comunità. Sul posto, i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza i residenti. La città resta con il fiato sospeso, sperando in un rapido rientro alla normalità.

Momenti di paura in via Ettore Corcioni ad Aversa. Un incendio si è sviluppato in un appartamento provocando una nube di fumo ben visibile in altre zone della città normanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che stanno procedendo a spegnere il rogo e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

