Max De Aloe in concerto al Parco dei Lagoni di Mercurago

Preparati a vivere un pomeriggio all'insegna della grande musica e del divertimento immerso nella natura! Sabato 12 luglio, il Parco dei Lagoni di Mercurago si anima con il talento di Max De Aloe, che ci delizierà con brani coinvolgenti suonati con armonica a bocca e fisarmonica. Un'esperienza unica per grandi e piccoli, tra melodie spontanee e atmosfere magiche, in un contesto naturale senza eguali. Non mancate!

Sabato 12 luglio musica dal vivo al Parco dei Lagoni di Mercurago: l'appuntamento è alle 17,30 con il concerto di Max De Aloe nell'ambito della rassegna musicale "Le stagioni del Parco". Il concerto proporrà brani, originali e non, eseguiti con armonica a bocca e fisarmonica, intervallati da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

PiemontePress - La rassegna musicale “Le stagioni del Parco” del 2025, musica d'insieme nelle aree naturali protette, prosegue con questo concerto acustico nell'ampio pratone del Parco dei Lagoni di Mercurago Si ... Lo riporta piemontepress.it