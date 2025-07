FOTO Concerti rinforzata Piazza della Libertà a Salerno | solo una prassi nessun rischio

Scopri come la sicurezza e l’innovazione si incontrano per garantire eventi spettacolari. A Salerno, la piazza si prepara ad accogliere cinque concerti imperdibili, grazie a una prassi collaudata e assolutamente sicura: il rinforzo delle strutture sottostanti. Alfonso Troiano di Anni 60 produzioni rassicura: nessun rischio, solo musica e emozioni. Ecco come un metodo affidabile trasforma l’incertezza in una garanzia.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Anche per la Suzuki Arena a Sanremo, abbiamo usato la stessa procedura di rinforzo per gli spazi sottostanti". Con queste parole, Alfonso Troiano, alla guida della Anni 60 produzioni, l'impresa che organizza i cinque concerti che si terranno a partire dal 12 luglio in Piazza della Libertà, a Salerno, ha spiegato che non c'è nessun rischio legato alla tenuta della piazza e che l'istallazione di impalcature di rinforzo nei parcheggi sottostanti sono solo una prassi che l'impresa attua in ogni luogo dove viene installato questo tipo di struttura. Una procedura comune a tutte le aziende che si occupano di questo tipo di organizzazione di eventi e che si attua in ogni tipo di location, con nessun collegamento rispetto a possibili rischi di tenuta per Piazza della Libertà che tra l'altro ha già affrontato prove di carico simili con il concerto di Capodanno.

