Palinsesti Mediaset 2025 2026 le novità | Ventura al Gf Nuzzi a Pomeriggio 5

Scopri in anteprima le grandi novità dei palinsesti Mediaset 2025/2026, svelate da Pier Silvio Berlusconi e il suo team. Tra ritorni iconici come Simona Ventura al Grande Fratello e nuove sinergie tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin, la rete si prepara a sorprendere il pubblico con contenuti innovativi e coinvolgenti. Rimanete con noi: il futuro della televisione italiana sta per essere scritto.

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti 20252026 dell’emittente insieme a Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del Gruppo, e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Rti. Tra le principali novità vi sono l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello, il rafforzamento del polo Maria De Filippi – Silvia Toffanin, che collaboreranno a una nuova edizione di This is me e a un ciclo di interviste in modalità “Verissimo di sera”, un nuovo programma per Pio e Amedeo e l’approdo di Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5, in sostituzione di Myrta Merlino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Palinsesti Mediaset 2025/2026, le novità: Ventura al Gf, Nuzzi a Pomeriggio 5

