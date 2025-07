Fondi per le riserve naturali tagliati le associazioni interrogano la giunta regionale

Le associazioni ambientaliste chiedono risposte urgenti alla giunta regionale, evidenziando come il mancato finanziamento rischi di compromettere la tutela delle riserve naturali abruzzesi. Con la minaccia di chiusure e dimezzamenti dei servizi, si apre un dibattito cruciale sulla salvaguardia del patrimonio naturale locale. Giovedì 10 luglio, Ambiente è/e Vita, Legambiente e Wwf Abruzzo scenderanno in campo per difendere un patrimonio che appartiene a tutti noi.

I fondi per le riserve naturali regionali sono ancora fermi, e il rischio è che le aree protette abruzzesi vadano incontro a chiusure e riduzioni dei servizi già nei prossimi mesi. È l'allarme lanciato da Ambiente èe Vita, Legambiente e Wwf Abruzzo, che giovedì 10 luglio porteranno le loro.

