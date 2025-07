Teresa Manes mamma di Andrea Spezzacatena | Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza perché le parole possono ferire ma anche guarire il mondo

Da tredici anni, Teresa Manes trasforma il dolore in un messaggio di speranza e gentilezza. Madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo protagonista del celebre film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", dedica la sua vita a insegnare che le parole, se usate con cuore, possono guarire il mondo. Con una nuova edizione del suo libro e un viaggio educativo contro bullismo e cyberbullismo, Teresa si impegna a cambiare le menti e i cuori. Le sue parole in esclusiva per Vanity Fair...

Torna il libro 'Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa' - TERESA MANES, ANDREA, OLTRE IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA (FABBRI EDITORI, PP 156, EURO 15) Arriva in libreria l'8 luglio un'edizione aggiornata, con anche una nuova copertina, di 'Andrea, oltre il ra ... Lo riporta ansa.it

Brano inedito da 'Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa' - Per gentile concessione pubblichiamo un brano dell'introduzione inedita di Teresa Manes alla nuova edizione di 'Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa', in libreria per Fabbri Editore l'8 luglio. Riporta ansa.it