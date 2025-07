Blitz antidroga con 14 arresti anche Chieti tra le questure impegnate nell’operazione ' Grandsons'

Un'operazione senza precedenti scuote Chieti e le altre città coinvolte: il blitz antidroga ‘Grandsons’ ha portato all’arresto di 14 persone, smantellando un pericoloso network di traffico di droga. Al sorgere dell’alba, forze dell’ordine competenti hanno agito con fermezza, dimostrando ancora una volta il loro impegno nella lotta alla criminalità. Questa operazione rappresenta un importante passo verso la sicurezza e la tutela della comunità, ma il cammino continua…

