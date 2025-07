Ius scholae Salvini | ‘caso chiuso ci penserà la sinistra tra 30 anni’

Matteo Salvini non si ferma e rilancia con fermezza: mentre la sinistra guarda al futuro, lui assicura che i nodi più complessi, come la riforma della cittadinanza, verranno affrontati in tempi più appropriati. La polemica si infiamma tra le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e le strategie del leader leghista, evidenziando come il dibattito politico sulla cittadinanza continui a essere centrale nel nostro panorama. Una questione che, inevitabilmente, continuerà a dividere le forze politiche ancora a lungo.

Così Matteo Salvini dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi secondo il quale la riforma della cittadinanza "non è una priorità".

Si riapre lo scontro sulla cittadinanza, Tajani è per lo ius scholae, Salvini: “Legge va bene così, perché insiste?” - Il dibattito sulla cittadinanza infiamma ancora il centrodestra, tra richieste di riforma e posizione conservatrice.

Dopo il rilancio dello ius scholae da parte di FI, a margine della festa della federazione Roma e Lazio di Fratelli d’Italia, diversi esponenti di primo piano del partito di Giorgia Meloni ribadiscono la loro contrarietà alla proposta di Tajani. E sull’ipotesi che Fi pos Vai su Facebook

