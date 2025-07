Trafilerie Alexia accordo biennale con i sindacati | premi fino a 2.300 euro

L’intesa rappresenta un passo importante verso il benessere dei lavoratori, offrendo premi competitivi, incentivi alla sicurezza e benefici aggiuntivi rispetto al contratto nazionale. Con un accordo biennale, Trafilerie Alexia di Gordona rafforza il suo impegno nel valorizzare il capitale umano, garantendo motivazione e stabilità. Un esempio positivo di collaborazione tra azienda e sindacati che punta a un futuro più sostenibile e gratificante per tutti i dipendenti.

Premi annuali fino a 2.300 euro netti, buoni pasto giornalieri, incentivi alla sicurezza e maggiorazioni oltre il contratto nazionale: sono questi gli elementi cardine dell’accordo di secondo livello firmato tra Trafilerie Alluminio Alexia di Gordona e le organizzazioni sindacali. L’intesa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

