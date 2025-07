Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 14-18 Luglio 2025 | Viola sceglie di seguire Eugenio a Milano!

Prepariamoci a un’altra settimana ricca di colpi di scena a Un Posto al Sole! Dalle indagini di Michele sull’incidente di Agata alle scelte coraggiose di Viola, ogni personaggio si trova di fronte a decisioni cruciali. La soap ci conduce tra tensioni, rivelazioni e passioni inaspettate, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa intensa settimana dal 14 al 18 luglio 2025!

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 14 a venerdì 18 Luglio 2025: Michele indaga sull’incidente di Agata. Viola a Milano. Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele raggiunto da una drammatica notizia su Agata! Gennaro sempre più sotto pressione! Giulia installa delle telecamere per monitorare le uscite di Luca! Viola sceglie di partire con Eugenio a Milano! Alberto querela Roberto!. Un brutto incidente, tensioni, decisioni forti, insidie. Le anticipazioni Un posto al sole, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 14 Luglio a venerdì 18 Luglio 2025, garantiscono episodi imperdibili! Ci avviciniamo sempre più al finale della ventinovesima stagione della soap, pronto a garantire ai telespettatori suspense e tensione con le storyline attualmente in atto! Le nuove anteprime rivelano che, proprio quando Michele si preparerà alla trasmissione radiofonica sul caporalato, una notizia tristissima su Agata lo destabilizzerà! La vita della donna sarà appesa ad un labile filo di speranza! Dopo aver assemblato tutti i pezzi del puzzle, il giornalista capirà che dietro quanto accaduto si celi l’ombra nera di Gagliotti! Nel frattempo, Marina e Roberto crederanno di potersi liberare molto presto del nuovo Amministratore Delegato dei Cantieri, mentre Giulia farà installare una videocamera per monitorare le uscite di Luca in sua assenza. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it