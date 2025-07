Migliaia di buddisti in Myanmar celebrano il giorno di luna piena

Nell’incantevole scenario della Pagoda Shwedagon di Yangon, migliaia di buddisti si riuniscono per onorare il giorno di luna piena di Waso, un’occasione sacra che segna l’anniversario del primo sermone di Buddha e l’inizio della Quaresima buddista. Tra preghiere, candele e offerte, questa celebrazione riflette la profonda spiritualità e la tradizione millenaria del Myanmar, un momento di intensa devozione che invita alla riflessione e alla pace interiore.

Yangon, 9 lug. (askanews) - Migliaia di buddisti si radunano alla Pagoda Shwedagon di Yangon, in Myanmar, per celebrare il giorno di luna piena di Waso, un giorno sacro del calendario lunare birmano che commemora il primo sermone del Buddha e l'inizio della Quaresima buddista. I fedeli pregano, offrono candele e lasciano offerte.

