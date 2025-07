Ero con Alberto Trentini in carcere a Caracas Pensava ai suoi genitori Ecco come sono tornato a casa

In un racconto carico di emozione e speranza, un uomo svizzero, ex prigioniero del regime venezuelano, rivive l’incubo trascorso tra le mura di Caracas. Ricorda con lucidità i momenti più terribili, ma anche il desiderio di tornare a casa. La sua testimonianza getta una luce potente sulla sofferenza vissuta e sulla ricerca di verità e giustizia. È un’importante voce che ci ricorda quanto sia fondamentale battersi per i diritti umani.

Un uomo, un ex prigioniero del regime venezuelano. Nazionalità svizzera, è ritornato a casa dopo essere stato dietro le sbarre a Caracas. Lì è stato interrogato, incappucciato, legato a una sedia. Torturato. E ricorda di avere conosciuto proprio in una delle carceri più temute Alberto Trentini, il cooperante veneziano di cui da novembre 2024 non si hanno più notizie. “L’ho visto arrivare a Boleíta, nella direzione di Controspionaggio militare (Dgcim) dove io ero stato trasferito dopo un primo periodo a El Rodeo I. Due giorni dopo siamo stati trasferiti proprio lì, a El Rodeo, e ho potuto conoscerlo meglio – racconta nella sua testimonianza raccolta da Avvenire -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ero con Alberto Trentini in carcere a Caracas. Pensava ai suoi genitori. Ecco come sono tornato a casa”

