Paura al Tour de France | uomo armato di coltello tra gli spettatori ferito un agente

Attimi di terrore hanno scosso il cuore del Tour de France durante la quarta tappa a Rouen, dove un uomo armato di coltello ha seminato panico tra gli spettatori. La situazione si è rapidamente evoluta, coinvolgendo un agente e creando un clima di incredulità . Questo episodio drammatico si aggiunge alla tensione di una corsa che, nel frattempo, ci prepara a celebrare un grande traguardo: la centesima vittoria di Pogacar. Resta con noi per gli aggiornamenti.

Attimi di terrore hanno sconvolto la quarta tappa del Tour de France, poche ore prima della vittoria numero cento di Tadej Poga?ar. Intorno alle 15:30, nel cuore di Rouen, un uomo armato di coltello ha minacciato il pubblico accorso per assistere all’arrivo della tappa. L’uomo, un 21enne ricercato dopo essere fuggito da un ospedale psichiatrico il 24 giugno, ha inizialmente aggredito una passante armato di un coltello da cucina. Poco dopo, lungo Boulevard de la Marne, ha puntato l’arma contro vari spettatori. Due agenti hanno tentato di fermarlo: uno dei poliziotti è stato colpito al petto ma si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile, riportando solo una ferita alla mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura al Tour de France: uomo armato di coltello tra gli spettatori, ferito un agente

In questa notizia si parla di: uomo - tour - france - armato

Denisa Maria Adas scomparsa, l'uomo «pericoloso» nella chat delle escort, il trolley mancante e il "tour": cosa sappiamo - La scomparsa di Denisa Maria Adas, 30enne romena residente a Roma, è un caso che preoccupa sempre di più.

Stasera e domani su Rai2 va in onda la serie francese del 2024 La casa dei misteri (Home Jacking). Sei episodi di un’ora spalmati su due sere, è un’opera che si spaccia per un thriller claustrofobico ma, pezzo dopo pezzo, si rivela un gioco narrativo sofisticat Vai su Facebook

Agguato al matrimonio in Francia, gruppo armato e incappucciato fa irruzione e uccide la sposa; Assalto armato di uomini incappucciati alla festa di matrimonio in Francia, uccisa la sposa; Spari al matrimonio in Francia a Goult, gruppo armato uccide la sposa dopo la festa: morto anche l'aggressore.

Paura al Tour de France: uomo minaccia la folla con un coltello e colpisce un agente - Nel pomeriggio del 25 giugno, un uomo armato di coltello ha minacciato il pubblico presente per assistere ... Si legge su controcopertina.com

Paura al Tour de France: un uomo minaccia il pubblico con un coltello e ferisce un poliziotto - Attimi di paura a Rouen, dove si è chiusa la quarta tappa del Tour de France 2025: un uomo minaccia il pubblico con un coltello e ferisce un poliziotto ... Secondo fanpage.it