Osimhen Juventus tutto è nelle mani del Galatasaray | se i turchi dovessero fare questa mossa i bianconeri sarebbero fuori dalla corsa per il nigeriano Come stanno le cose e quante chances hanno i bianconeri!

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, con il Galatasaray pronto a fare un'offerta decisiva che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Se i turchi dovessero concretizzare questa mossa, i bianconeri rimarrebbero fuori dalla corsa per il nigeriano, complicando notevolmente il loro mercato. Ma quali sono le reali possibilità dei piemontesi di resistere a questa pressione? Scopriamolo insieme.

Osimhen Juventus, i bianconeri sperano che il Galatasaray non faccia quella mossa decisiva: la situazione allo stato attuale delle cose. Le ultime news sul futuro di Victor Osimhen raccontano di una avanzata significativa da parte del Galatasaray, che sta facendo passi concreti per portare l’attaccante nigeriano a Istanbul. Secondo quanto sostenuto nel canale YouTube di Giovanni Albanese, il club turco sembra essere in una posizione privilegiata per completare l’operazione con il Napoli. L’offerta avanzata sarebbe quella che corrisponde alla clausola di 75 milioni di euro, valida solo per i club esteri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, tutto è nelle mani del Galatasaray: se i turchi dovessero fare questa mossa, i bianconeri sarebbero fuori dalla corsa per il nigeriano. Come stanno le cose e quante chances hanno i bianconeri!

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - juventus - mossa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

La mossa del #Galatasaray non lascia più dubbi Cosa accadrà nelle prossime ore per #Osimhen Vai su X

«Osimhen partirà soltanto se qualcuno metterà sul piatto 75 milioni di euro. » La situazione è chiara: Victor Osimhen ha raggiunto un’intesa totale con il Galatasaray per un contratto triennale, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare senza ch Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Osimhen: le strategie; Juventus, affare Osimhen in stallo: lui vuole i bianconeri, ma la stampa turca svela l’accordo Galatasaray-Napoli; Ultim’ora Osimhen-Juventus: scelta definitiva.

Osimhen verso il Galatasaray, adesso che fai Juventus? Chi è 'rimasto' per il colpo in attacco - I rigori li sbaglia solo chi li tira e i grandi colpi possono non essere raggiunti solo se uno ci prova. Lo riporta ilbianconero.com

Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: il vicepresidente è in viaggio verso l’Italia! Cosa sta accadendo - Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: ci sono importanti novità Il Galatasaray è in viaggio verso l’Italia per cercare di chiudere l’affare che riguarda Victor Os ... Si legge su juventusnews24.com