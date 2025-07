Signori si parte | Agrigento raccontata attraverso i treni storici su La7

Preparati a viaggiare indietro nel tempo e scoprire le meraviglie di Agrigento e della Sicilia come mai prima d’ora. Domenica 13 luglio alle 11:45 su LA7, lasciati accompagnare dai treni storici in un affascinante viaggio tra storia, paesaggi e tradizioni che cattureranno il cuore degli spettatori. Non perdere questa imperdibile avventura: un modo unico per riscoprire il patrimonio culturale italiano e vivere un’esperienza indimenticabile.

Domenica 13 luglio alle 11,45 su LA7, Agrigento e la Sicilia saranno protagonisti della terza puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo condotto da Stefania Capobianco, realizzato da DirAmare in collaborazione con Fondazione Fs italiane e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: signori - agrigento - treni - storici

Proseguono i lavori per rivoluzionare le ferrovie in Sicilia. Queste opere potranno essere sfruttate dai normali treni che circolano sul resto della penisola, Calabria compresa, grazie al ponte sullo stretto. “Sono stati avviati tutti i cantieri della Palermo-Catania-M Vai su Facebook

“Signori si parte”: Agrigento raccontata attraverso i treni storici su La7; Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia; “Signori si parte, treni storici in giro per l’Italia”: ottimi ascolti su LA7 per le prime due puntate.

Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia - Il terzo episodio ci porta in Sicilia, sulla Ferrovia dei Templi da Palermo ad Agrigento fino alla suggestiva Scala dei Turchi. Come scrive fsnews.it

“Signori si parte, treni storici in giro per l’Italia”: ottimi ascolti su LA7 per le prime due puntate - Prosegue con ottimi riscontri “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma condotto da Stefania Capobianco e trasmesso su LA7 la domenica mattina alle ore 11:45. Riporta ilgazzettinovesuviano.com