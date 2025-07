Perché il caffè fa correre in bagno

Hai mai notato come il caffè possa trasformare la tua mattinata? Per almeno 3 persone su 10, quella tazza di energia si traduce in una corsa improvvisa al bagno. Un recente studio dell'American Chemical Society ha svelato che gli effetti lassativi del caffè dipendono da vari fattori, tra cui sesso e abitudini individuali. Ma cosa rende il caffè così irresistibilmente...

ono almeno 3 su 10 le persone che dopo aver preso il caffè, la mattina, poi devono andare di corsa al bagno. La motivazione potrebbe averla trovata un recente studio dell'American Chemical Society. Gli effetti lassativi del caffè possono variare in base a molti fattori, tra cui il sesso, i.