Ballando con le stelle | Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l' invito alla famiglia

Nonostante il rifiuto di Francesco Totti, Milly Carlucci non perde la speranza e decide di ampliare l'invito alla famiglia, puntando su altri volti noti del mondo sportivo e dello spettacolo. La sfida tra desiderio di coinvolgimento e rispetto delle scelte personali continua a rendere questa edizione di Ballando con le Stelle ancora più intrigante, lasciando i fan con il fiato sospeso e curiosi di scoprire quale sorpresa riserverà il futuro.

Il Pupone dice no (di nuovo), ma Milly Carlucci non molla e i corteggiamenti per un altro membro della famiglia Totti si fanno sempre più pressanti. Francesco Totti ha detto ancora una volta no. Milly Carlucci ci ha provato anche quest'anno a portarlo nel cast di Ballando con le Stelle come concorrente fisso, ma il Pupone non ha ceduto al richiamo del lustrino. Eppure, la regina del sabato sera di Rai 1 non si è arresa: secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Milly avrebbe già virato su Chanel Totti, la figlia 17enne dell'ex calciatore, attivissima sui social e sempre più sotto i riflettori.