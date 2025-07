Duplice omicidio in Piazza dell' Unità Gennaro Maffia rimpatriato | è atteso a Fiumicino

Dopo 37 giorni di tensione e indagini, Gennaro Maffia, coinvolto nel tragico duplice omicidio avvenuto in piazza dell’Unità, tornerà in Italia. Atteso a Fiumicino nel primo pomeriggio di oggi, il suo rientro segna un passo cruciale nel caso che ha sconvolto la comunità. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, si infittisce mentre le autorità si preparano ad affrontare l’ultimo capitolo di questa intricata vicenda.

Trentasette giorni dopo il duplice omicidio di cui è accusato, Gennario Maffia, 48 anni, arriverà in Italia. Il rientro è previsto nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, all’aeroporto di Fiumicino, dove atterrerà il volo proveniente dalla Spagna. È lì che Maffia, lo scorso 2 giugno, era stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

‘La pagheranno’, lo sfogo di Gennaro Maffia in banca prima del duplice omicidio e l’offerta da 20mila euro - Un omicidio che scuote Bologna, legato a debiti e tensioni. Gennaro Maffia ha sfogato la sua frustrazione in banca, mentre dietro le quinte si celava un'offerta di 20mila euro per risolvere un contratto d'affitto.

