Tutto pronto per la Fiera di luglio a Noceto

Tutto è pronto per la magica fiera di luglio a Noceto, un evento imperdibile che anima il cuore della città con una varietà di iniziative per tutti i gusti. Dalla musica alle tradizioni locali, ogni giorno offre nuove occasioni di divertimento e scoperta, rendendo questa manifestazione un’occasione unica per condividere momenti speciali in famiglia o tra amici. Le iniziative...

Con l’arrivo di luglio torna a Noceto la tradizionale fiera che propone una programmazione particolarmente ricca di eventi concentrati lungo l’arco di tutto il mese ed orientati su più versanti, al fine di ottenere il più possibile interesse e partecipazione da parte di tutti. Le iniziative. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Torna a Noceto alla FIERA DI LUGLIO e FOOD TRUCK FESTIVAL a NOCETO GUSTO PARMA con il suo menù della tradizione parmigiana: Torta fritta e salumi, Tortelli D'erbetta, Anolini in brodo, polpette a tante altre specialità! #noceto #streetfood Vai su Facebook

