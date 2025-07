Story camp | al via questa mattina il camp estivo firmato festival del libro

Questa mattina, al Museo Archeologico del Casentino, prende il via il divertente e istruttivo Story Camp “Estate da Detective”, firmato Festival del Libro di Bibbiena. Un’occasione unica per i giovani lettori dagli 8 agli 11 anni di immergersi nel magico mondo delle storie, della scrittura e dell’immaginazione. Bibbiena continua a consacrarsi come culla di cultura e creatività, rafforzando il suo ruolo di capitale dei libri e dei sogni.

Arezzo, 9 luglio 2025 – S tory camp: al via questa mattina il camp estivo firmato festival del libro Sono iniziati questa mattina al Museo Archeologico del Casentino gli Storycamp "Estate da Detective" per i ragazzi e le ragazze più piccoli dagli 8 agli 11 anni, firmati Festival del Libro di Bibbiena. "Bibbiena è passione per il libro, la lettura e la scrittura e dopo il riconoscimento di Citta della Fotografia, il Festival del libro ha portato Bibbiena al centro di un bellissimo percorso sul libro. Per questo abbiamo deciso come amministrazione, di investire anche in estate su questo filone con un camp di scrittura, lettura e illustrazione.

