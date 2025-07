Cena dei Mille sold out da record | biglietti esauriti in un’ora

Un record di vendite per la Cena dei Mille di Parma: in appena un'ora, tutti i biglietti disponibili sono esauriti! Organizzata dalla Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy e prevista per il 9 settembre, questa serata esclusiva ha catturato l’attenzione di appassionati da tutta Italia. La passione per la buona tavola e il patrimonio locale si conferma ancora una volta protagonista. Un evento che promette di essere indimenticabile, non lasciatevelo scappare!

Un sold out da record. La Cena dei Mille di Parma, organizzata da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy e prevista il 9 settembre, ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, con i biglietti messi in vendita stamattina su Vivaticket alle 10 che sono andati ‘bruciati’ dopo solo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: cena - mille - record - biglietti

Maxi cena in centro a Bologna: in mille per raccogliere fondi in via Rizzoli - Bologna si riempie di colori e sapori con la maxi cena in via Rizzoli! Mille persone unite per unire forze e cuori, sostenendo i giovani in difficoltà con disturbi alimentari.

Cena dei Mille, sold out da record: biglietti esauriti in un’ora; Cena dei Mille: in meno di un’ora venduti tutti i biglietti disponibili sulla piattaforma Viva Ticket; Una tavolata da record con tre stelle Michelin: a settembre la Cena dei Mille a Parma.

Cena dei Mille: in meno di un’ora venduti tutti i biglietti disponibili sulla piattaforma Viva Ticket - Registrati acquisti dal Brasile e dagli Stati Uniti, oltre che da alcuni Paesi europei, come Francia, Svizzera e Germania. Da gazzettadiparma.it

In mille a cena sotto le stelle di Parma, corsa per i biglietti: ai fornelli c’è Perbellini - Appuntamento il 9 settembre nel centro storico della città. repubblica.it scrive