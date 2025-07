Puglia Romano Inarea | Spero che per il futuro Regione non diventi moda

La Puglia, terra ricca di storia e tradizioni, sta vivendo un momento di rinnovato splendore grazie a iniziative sostenute dall’Unione Europea. Tuttavia, Romano di Inarea esprime il desiderio che questa rinascita non si trasformi in una semplice moda temporanea, ma diventi un vero e duraturo valore per il futuro della regione. La sfida è preservare l’autenticità, affinché la Puglia continui a brillare e ad emozionare.

(Adnkronos) – Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 “La prima cosa che mi viene da pensare è che la parola Puglia, mai come in quest’epoca, riesce ad evocare significati positivi. Essendo pugliese, so cosa significava Puglia qualche decennio fa, ma so anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Puglia, Romano (Inarea): “Spero che per il futuro Regione non diventi moda”

In questa notizia si parla di: puglia - regione - romano - inarea

Autismo, Tupputi denuncia: “Ancora fermi i rimborsi ABA 2024. La Regione Puglia rispetti la legge” - Vito Tupputi, consigliere comunale di Barletta e presidente di Assomeda, denuncia il grave ritardo nei rimborsi per le terapie ABA del 2024.

Puglia, Romano (Inarea): Spero che per il futuro Regione non diventi moda; Puglia, Zampano (Regione): Ultima legislatura portato passi in avanti in innovazione; Puglia, Rogate (Refe): Regione supera valori media nazionale su tanti fenomeni.

Puglia, Romano (Inarea): "Spero che per il futuro Regione non diventi moda" - “La prima cosa che mi viene da pensare è che la parola Puglia, mai come in quest’epoca, riesce ad evocare significati positivi. Secondo msn.com

'Puglia. L'Italia levante', ecco il nuovo marchio unico della Regione - “Il nuovo marchio della Regione Puglia studiato per noi da Inarea – ha tenuto a precisare il direttore regionale della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, Rocco De Franchi - foggiatoday.it scrive