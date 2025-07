Napoli ha detto sì a Manna | il bomber vuole gli azzurri!

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando decisi a rinforzare la rosa con top talent. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, la squadra azzurra punta a confermarsi tra le grandi d’Europa. Tra le strategie di mercato e le voci di un bomber desideroso di allenarsi con Antonio Conte, il club napoletano non nasconde le ambizioni. La prossima stagione promette emozioni e sfide entusiasmanti: il futuro degli azzurri è tutto da scrivere.

Il Napoli incassa il sì dal top player della Premier League: il bomber vuole essere allenato da Antonio Conte Dopo mesi di festa in città per la vittoria del quarto storico scudetto, ora la testa dei dirigenti partenopei è sulla programmazione della prossima stagione. Il Napoli vuole difendere il titolo, e l’impostazione del mercato in queste prime settimane fa intuire che gli azzurri fanno sul serio. Sono infatti giorni caldi per il mercato partenopeo, con Manna super attivo su diversi fronti. Uno dei temi centrali degli ultimi giorni è quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen; sembra infatti ormai cosa fatta il ritorno del nigeriano al Galatasaray, con i turchi che si sono convinti a pagare la clausola di 75 milioni pur di accaparrarsi l’ex capocannoniere della Serie A. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, ha detto sì a Manna: il bomber vuole gli azzurri!

In questa notizia si parla di: napoli - vuole - manna - bomber

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Manna scatenato Il Napoli vuole il bomber uruguaiano! Vai su Facebook

Napoli, ha detto sì a Manna: il bomber vuole gli azzurri!; Il Napoli vuole il nuovo Cavani, Manna farà un tentativo: dipende da Osimhen; Napoli, c’è il sì del top player: Manna piazza un altro colpo da novanta!.

Napoli, Osimhen ha scelto: vuole il Galatasaray, manca l'accordo tra i due club. In stand-by l'arrivo del nuovo bomber - E’ questa l’intenzione dell’attaccante nigeriano che ha rifiutato, al momento, il trasferimento all’Al Hilal, in Saudi ... Da msn.com

Napoli, hai bruciato tutte le BIG: colpo in canna a PARAMETRO ZERO I Manna ha lavorato nell’ombra e ora ‘stappa’ - Difatti la squadra Campione d’Italia è in chiusura per un giovane talento del 2006, Emanuele Rao, rimasto ... Si legge su jmania.it