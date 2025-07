Si tuffa dalle cascate ma batte la testa contro una roccia | Fabio muore a 36 anni

Un’immagine di avventura e coraggio si è trasformata in una tragedia nel cuore dell’Appennino Modenese. Fabio Marchioni, 36 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato dalle famose cascate del Dardagna, sbattendo contro una roccia. Un gesto audace che si è concluso in un dramma inaspettato, lasciando sgomenta la comunità e ricordando quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in ambienti naturali così suggestivi ma pericolosi.

Tragedia nell'Appennino Modenese, dove un giovane di 36 anni è morto ieri, 8 luglio, dopo essersi tuffato dalle celebri cascate del Dardagna, tra le province di Modena e quella di Bologna. Fabio Marchioni, questo il suo nome, era originario di Sestola, in provincia di Modena. Il tuffo e poi. 🔗 Leggi su Today.it

