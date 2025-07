Antonella Clerici | L' ho presa malissimo Ne ho fatto una malattia Poi le parole inaspettate su De Martino

D'estate, l'ora di pranzo di Rai 1 rimane orfana di Antonella Clerici. Un'assenza che pesa ai suoi telespettatori e sugli ascolti, ma da sempre i mesi estivi sono per la conduttrice fondamentali per ritrovare le energie, pensare a nuovi progetti e soprattutto arrivare con la giusta carica a... un nuovo entusiasmante stagione ricca di sorprese e novitĂ .

D'estate, l'ora di pranzo di Rai 1 rimane orfana di Antonella Clerici. Un'assenza che pesa ai suoi telespettatori e sugli ascolti, ma da sempre i mesi estivi sono per la conduttrice fondamentali per ritrovare le energie, pensare a nuovi progetti e soprattutto arrivare con la giusta carica a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - presa - malissimo

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e veritĂ scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e veritĂ scomode.

Antonella Clerici rivela a "Chi" di aver preso malissimo l'addio di Gigi D'Alessio a #TheVoice: "l'ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia" Poi su #Jukebox: "nessun dispetto ad Amadeus, è un programma Rai. L’avrebbe potuto condurre chiunque" #AscoltiT Vai su X

Lo sguardo concentrato e professionale di Antonella Clerici che ha condotto "Buon vento" la cerimonia per il rientro della nave scuola Amerigo Vespucci. Sempre stupenda la nostra Antonellina!!! Vai su Facebook

Antonella Clerici: L'ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia. Poi le parole (inaspettate) su De Martino; Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus. Lucio; Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus. Lucio.

Antonella Clerici: «L'addio di Gigi D'Alessio a The Voice una doccia fredda. Nessun dispetto ad Amadeus» - Antonella Clerici si gode l'estate fuggendo dalla calura italiana destinazione Normandia, dove trascorrerà i prossimi due mesi. msn.com scrive

Antonella Clerici: “Gigi D’Alessio via da The Voice una doccia fredda. In Rai mi danno per scontata” - Antonella Clerici tornerà in Rai anche nella prossima stagione televisiva: "Quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata" ... Come scrive fanpage.it