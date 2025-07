Valentin Carboni al Genoa accordo vicino e paga l' Inter

Valentin Carboni sta per sbarcare al Genoa, un colpo che promette di rivoluzionare l’attacco dei liguri. Il giovane talento argentino, attualmente sotto contratto con l’Inter, è ormai vicino a indossare la maglia rossoblù. Questa operazione rappresenta un investimento strategico per il club, che punta a rafforzare il reparto offensivo e a puntare sui giovani talenti. Con il suo arrivo, il Genoa si prepara a dare nuova linfa al suo spirito competitivo, pronto a scrivere nuove pagine di successi.

Valentin Carboni è il prescelto per dare qualità all'attacco del Genoa. Il Grifone ha in mano il giocatore, sta spingendo per portarlo a Genova il prima possibile in modo che Vieira possa inserirlo nel terzetto di trequartisti alle spalle della punta con calma e valutare soprattutto la sua tenuta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Chivu a Dazn: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, sono felice per Valentin Carboni! Quando ieri ho parlato con lui…» - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha condiviso emozioni e riflessioni dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, sottolineando l’importanza dei cambi e il cuore della squadra.

#Genoa, accordo raggiunto con l’I#nter per Valentin #Carboni: la formula dell’affare Vai su X

GDS - Inter e Genoa lavorano allo scambio tra Valentin Carboni e Koni De Winter , ma i nerazzurri hanno annotato sul taccuino anche il nome di Morten Frendrup. Il centrocampista è apprezzato dalla dirigenza di Viale della Liberazione e "se i nerazzurri voles Vai su Facebook

L’Inter paga il Genoa per far giocare Carboni e non poco: le cifre. Nasce l’asse: gli altri nomi - Dopo l'infortunio, Carboni ha bisogno di giocare e il club nerazzurro ha trovato un accordo con il Genoa per farlo giocare con continuità ... Secondo fcinter1908.it

CdS - Carboni al Genoa: prestito secco, ma con un premio. I liguri ci provano per Cuadrado - E' stato raggiunto un accordo tra i club che permette all'Inter di mantenere il controllo sul giocatore e ... Da msn.com