Musica per la vita Serata di beneficenza per il Calcit Valdichiana

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna della solidarietà e della musica! Venerdì 11 luglio, il Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino ospiterà “Musica per la vita”, un evento speciale dedicato alla raccolta fondi per il Calcit Valdichiana. Un tour musicale coinvolgente con cantanti non professionisti di tutte le età, pronti a emozionare e sostenere una causa nobile. Non mancare, perché insieme possiamo fare la differenza!

Arezzo, 9 luglio 2025 – . Venerdì 11 Luglio ore 21.15 a Castiglion Fiorentino presso il Chiostro di San Francesco. Ritorna “Musica per la vita” la serata di beneficenza per raccolta fondi per il Calcit Valdichiana. “Si tratta di un tour musicale che vede impegnati cantanti non professionisti del luogo, suddivisi in tre categorie, Bambini fino 12 anni, Ragazzi da 12 a 18 e Over 18” – spiega il Presidente del Calcit Valdichiana, Massimiliano Cancellieri, che aggiunge “questa iniziativa, oltre che dare una grande visibilità al Calcit Valdichiana, permette di raccogliere fondi, da destinare alle tante iniziative, progetti e donazioni che il Calcit Valdichiana mette in atto nel nostro territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Musica per la vita”. Serata di beneficenza per il Calcit Valdichiana

