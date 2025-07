silvia toffanin in prima serata con this is me e verissimo

Silvia Toffanin raddoppia. Nella prossima stagione di Canale 5 ci sarà spazio per un doppio appuntamento in prima serata con la conduttrice. Nella primavera 2026 Verissimo conquista la fascia oraria più prestigiosa. Lo annuncia ‘in ritardo’ (se n’era dimenticato!) Pier Silvio Berlusconi alla Serata con la stampa Mediaset. Ci saranno 34 serate di Verissimo speciale prime time (.). La novità è che ci sarà u n aggancio molto più forte all’attualità; cronaca, spettacolo ma anche sport, tutto legato alle notizie. Anche storie da raccontare ma calde, del momento. Il racconto del reale coinvolgerà anche la politica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

