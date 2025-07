Erbacce rifiuti e insetti | Una situazione insostenibile

Le strade di Casapulla si trasformano in un vero e proprio scenario di degrado, tra erbacce colossali, rifiuti abbandonati e insetti in festa. I consiglieri del gruppo 'Per Casapulla' denunciano con fermezza una situazione insostenibile che richiede interventi immediati. A parlare sono Anna...

“Erbacce ovunque, rifiuti abbandonati, insetti proliferanti e pulizia inesistente nei vicoli”, è un quadro desolante quello tracciato dai consiglieri comunali del gruppo 'Per Casapulla', che in una nota congiunta denunciano il forte stato di degrado in cui versa il paese. A parlare sono Anna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: erbacce - rifiuti - insetti - situazione

Via Di Dio in abbandono: rifiuti, erbacce e segnalazioni che cadono nel vuoto - In via Alfredo e Antonio Di Dio, nel quartiere Sampolo, la situazione è di completo degrado. Cassonetti stracolmi, rifiuti sparsi e vegetazione incolta rendono l'area inaccessibile e trascurata.

Nel 2024 la raccolta differenziata dei rifiuti in Emilia-Romagna ha continuato a crescere, toccando quota 79% a livello regionale, con un incremento del +1,8% rispetto al 2023, perfettamente in linea con le previsioni del Piano rifiuti. Continua a crescere anche Vai su Facebook

Erbacce, rifiuti e insetti: Una situazione insostenibile; Marsala, degrado e topi in via Pascasino: “Nessuno interviene”; Piazze invase dalle erbacce e spuntano anche i rifiuti.

Rifiuti, erbacce e incuria: Parco Rossani simbolo di degrado. La denuncia - MSN - «La situazione è davvero insostenibile», racconta De Giglio che, ... Segnala msn.com

Piazze di nuovo invase dalle erbacce - MSN - D’altro canto servirebbe una falce o qualcosa di più moderno per provvedere al taglio delle erbacce che, oltre che insetti nocivi, fanno anche da rete di cattura per rifiuti di ogni tipo ... Si legge su msn.com