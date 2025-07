Perché Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento europeo

Carola Rackete, figura nota per il suo coraggio e impegno umanitario, ha deciso di lasciare il Parlamento Europeo dopo un solo anno. L’attivista, reduce dall’esperienza come comandante della Sea Watch-3 e nota per il suo scontro con Matteo Salvini, punta ora a dedicarsi anima e cuore alla lotta contro la crisi climatica. Una scelta che evidenzia quanto le sfide ambientali siano diventate prioritarie per chi desidera fare la differenza. Continua a leggere.

Carola Rackete, eletta con Die Linke, lascia dopo appena un anno il suo incarico di europarlamentare europea. L'attivista, che in passato da comandante dela Sea Watch-3 ha avuto uno scontro aperto con Matteo Salvini, ha detto di voler lasciare per potersi occupare meglio dei temi che riguardano la crisi climatica. La notizia è stata annunciata dal gruppo The Left. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento europeo: vuole tornare a fare ‘l’attivista’. Se la sua uscita di scena significa che rinuncia a usare le istituzioni europee per promuovere l’immigrazione fuori controllo, non possiamo che esserne sollevati. Vai su X

Carola Rackete si dimette: l'ex comandante della Sea Watch lascia il Parlamento europeo - Nata nel 1988 a Preetz, nella Germania settentrionale, Carola Rackete era capitana della nave Sea Watch 3 quando, nel 2019, sfidò il governo Conte e l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini ... Secondo tg.la7.it

