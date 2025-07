We Beach Catania vince il derby contro il Catania Bs | 3-2 il finale nel recupero della 4ª giornata

In un emozionante recupero della quarta giornata, We Beach Catania si impone sul Catania BS per 3-2 in un derby ricco di suspense e passione. I ragazzi di Mario Giuffrida hanno dimostrato grande determinazione, regalando ai tifosi un finale al cardiopalmo. La gara si apre con il primo gol che infiamma gli animi, lasciando presagire una sfida avvincente fino all'ultimo secondo.

È la We Beach Catania ad aggiudicarsi il derby cittadino contro la Domusbet.tv Catania BS, valido come recupero della quarta giornata di campionato. In una partita intensa e combattuta, i ragazzi di Mario Giuffrida superano gli avversari con il punteggio di 3-2. La gara si apre con il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

