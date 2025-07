Temptation Island | quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Le cifre non sono uguali per tutti

Se ti sei sempre chiesto quanto possono incassare i tentatori e le tentatrici di Temptation Island, sappi che le cifre non sono uguali per tutti e dipendono da vari fattori. Dietro il fascino del reality si cela anche un mondo di compensi variabili, che alimentano le dinamiche di questa estate televisiva. Ma quale è il range di guadagni? Continua a leggere per scoprire i dettagli sorprendenti!

Dietro il fascino e le dinamiche roventi del reality dell'estate di Canale 5, c'è anche il mistero dei compensi: di che cifre parliamo? Con l'estate arriva puntuale anche Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie e accende le fantasie del pubblico. Ma oltre a falò e tradimenti, c'è una domanda che incuriosisce tutti: quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici? Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Secondo quanto riportato da TVBlog e ripreso da Blogtivvu, il cachet per i single del programma oscillerebbe dai 500 ai 1.000 euro a settimana.

