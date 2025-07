Si tuffa in mare dopo una lite e non riemerge Muore turista australiano

Una scena drammatica e sconvolgente si è consumata nelle suggestive Cinque Terre, dove un turista australiano di 26 anni, dopo una lite con la fidanzata, ha deciso di tuffarsi in mare a mezzanotte, senza più riemergere. La sua impulsività e il forte stato emotivo hanno portato a una tragedia che scuote la comunità. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile e pericoloso il mare, anche in luoghi incantevoli come Riomaggiore.

Riomaggiore (La Spezia), 9 luglio 2025 – Un turista australiano di 26 anni è morto nel mare delle Cinque Terre dopo un tuffo fatale a mezzanotte. La tragedia è avvenuta nei pressi di Riomaggiore, lungo la celebre via dell'Amore. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un diverbio con la fidanzata e in un impeto di rabbia, per dimostrare i suoi sentimenti, si sarebbe buttato tra le onde. Il giovane si è immediatamente trovato in difficoltà, anche a causa delle onde e degli scogli che in quella zona sono molto alti e difficili da risalire, specialmente di notte. Ad allarmare i passanti sono state proprio le urla della fidanzata, ma a nulla sono valse le telefonate di soccorso che sono partite poco dopo.

