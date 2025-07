Berlusconi difende l' informazione | Nessun rischio di eccedere Poi apre a Mentana

Pier Silvio Berlusconi si mostra fiero della sua gestione dell'informazione, sottolineando l'importanza di offrire voce a tutti e difendendo l'autorevolezza dei suoi telegiornali. In un mondo sempre più complesso, il suo impegno è quello di mantenere equilibrio e responsabilità, aprendo anche a mentana e ad altre voci. La sfida è garantire un'informazione libera, precisa e rispettosa, senza mai eccedere.

"Io sono orgoglioso di fare l'editore e dare voce a tutti", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi nel corso del tradizionale incontro con la stampa per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. "Penso che i nostri tg, a partire dal Tg5, siano un esempio di autorevolezza e garbo. Io sono orgoglioso dei nostri telegiornali. Non credo ci sia il rischio di eccedere nell'informazione non c'è, perché i tg danno un punto di vista e un approfondimento che vale più di prima. Anche per tutto quanto di falso si legge in rete". Su un eventuale ritorno di Enrico Mentana, ha confermato: “Se lui vuole le porte sono aperte, ma non c'è una trattativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it