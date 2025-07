Terremoto Modena scossa 3.6

Questa mattina, alle 9.45, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la zona di San Felice sul Panaro e Modena, risvegliando preoccupazioni e ricordi del sisma del 2012. Avvertita anche nella bassa bolognese e in altre aree dell’Emilia, questa scossa mette in evidenza l’importanza della preparazione e della solidarietà. Restiamo attenti e aggiornati su eventuali sviluppi.

Una scossa di terremoto da 3.6 è stata avvertita a San Felice sul Panaro e nel territorio di Modena questa mattina attorno le 9.45. La scossa è stata avvertita anche nella bassa bolognese e in altre zone dell’Emilia. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a pochi chilometri da San Felice sul Panaro a una profondità di 10 km: si tratta della stessa zona colpita dal sisma del 2012. Al momento si segnalano i primi disagi sulle linee ferroviarie con alcuni ritardi sulle linee. Cosa rileva l’Ingv. Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 5 km NE San Felice sul Panaro (MO), il 09-07-2025 07:43:21 (UTC) 3 ore, 19 minuti fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto Modena, scossa 3.6

