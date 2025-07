Pier Silvio Berlusconi | La Talpa e The Couple sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione D’Urso? Storia con Mediaset finita per mille motivi

Pier Silvio Berlusconi non ha pietà nel commentare i programmi televisivi, definendo "La Talpa" e "The Couple" tra i peggiori mai visti. La sua sincerità, emersa durante la presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese, segna un momento di riflessione e cambiamento per Mediaset. Con questa critica aperta, si apre una nuova fase, in cui il gruppo mira a rinnovarsi e a ritrovare la qualità perduta.

Dalla possibile discesa in campo per quel che riguarda la politica, alla linea editoriale di Mediaset: durante la presentazione dei palinsesti in quel di Cologno Monzese, la sera del 7 luglio, Pier Silvio Berlusconi non si è risparmiato, nemmeno quando si è trattato di criticare programmi di Canale5: “ La Talpa e The Couple sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo”. E ancora: “I reality sono un genere non alla fine, anzi, hanno ancora tanto da dire. Si tratta di prodotti fatti bene e altri fatti male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione. D’Urso? Storia con Mediaset finita per mille motivi”

