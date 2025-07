Domani sciopero aerei voli cancellati

Domani, 10 luglio, si prevede uno sciopero nazionale nel trasporto aereo, con possibili disagi che coinvolgeranno circa 210mila passeggeri. L'agitazione, che interessa le società di handling impegnate nell'assistenza a terra, potrebbe causare cancellazioni e ritardi su voli nazionali e a corto raggio. Se hai un viaggio programmato, resta aggiornato e pianifica con anticipo per minimizzare i disagi.

13.00 Domani 10 luglio è previsto un nuovo sciopero nazionale del trasporto aereo, che rischia di mettere in difficoltà le operazioni aeroportuali in tutt'Italia. Proclamata per l'intera giornata,l'agitazione riguarda le società di handling che danno supporto ai passeggere e alle compagnie aeree con le attività di assistenza a terra. Circa 210mila viaggiatori a rischio di disagi, soprattutto su voli nazionali e a corto raggio. Fasce protette 7-10 e 18-21. Sul sito Enac i voli garantiti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it