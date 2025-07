myrta merlino da pomeriggio 5 a opinionista nei talk mediaset in attesa di altro

Myrta Merlino, volto noto di Pomeriggio 5 e stimata giornalista, si prepara ad affrontare una nuova fase della sua carriera. Attualmente opinionista nei talk Mediaset, è in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo ruolo nel panorama televisivo. Con la sua professionalità e carisma, sicuramente continuerà a catturare l’attenzione del pubblico. Myrta Merlino resta, la ringrazio per il lavoro fatto a...

Myrta Merlino non avrà nessun nuovo programma dopo l’uscita da Pomeriggio 5. A settembre arriverà infatti Gianluigi Nuzzi per far rinascere dalle macerie il talk show pomeridiano di Canale 5. Per l’ex giornalista di La7, dove per anni ha condotto con successo L’Aria che tira, non ci sono al momento progetti e in autunno almeno sarà gradita ospite nei talk show delle reti Mediaset. Myrta Merlino resta, la ringrazio per il lavoro fatto a Pomeriggio 5. Non ha un nuovo progetto, appena lo troveremo sarò felice di averla ancora in onda. Intanto spero voglia essere presente come ospite in tutti i nostri talk show di politica e informazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog