Pier Silvio Berlusconi | Ius scholae non è la priorità Io in politica? Oggi non ho nessuna intenzione in futuro non so

Nella serata di ieri, Pier Silvio Berlusconi ha svelato i nuovi palinsesti Mediaset per il 2025/2026, ma ha anche dedicato spazio a temi politici, lodando il governo di Giorgia Meloni come uno dei migliori in Europa. Tra progetti futuri e riflessioni personali, il discorso si è spostato sulla priorità della politica odierna e sul ruolo della legge Ius Scholae, lasciando intendere che...

Nella serata di ieri, martedì 8 luglio, sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 20252026 alla presenza dell'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, che a margine della presentazione ha affrontato anche temi politici. Durante un passaggio su Giorgia Meloni e il suo governo ha dichiarato che a suo parare, " al di là di destra o sinistra ", oggi è " uno dei migliori in Europa, per non dire oltre. È una questione di concretezza e consapevolezza. Meloni si comporta come è più opportuno per l'Italia ". Il presidente del Consiglio, ha proseguito Berlusconi, " sta facendo il massimo nell'interesse del Paese, e vale anche nel rapporto con Trump e con gli Stati Uniti " e dal suo punto di vista " sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta dal nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pier Silvio Berlusconi: "Ius scholae non è la priorità. Io in politica? Oggi non ho nessuna intenzione, in futuro non so"

Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo. Lo ius scholae non è una priorità del paese. Meloni? Bravissima, il suo governo è il migliore possibile". Di @SalvatoreMerlo Vai su X

